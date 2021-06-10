Псковские власти введут лотереи и скидки для всех, кто вакцинировался от коронавируса

ПСКОВ, 10 июня. /ТАСС/. Власти Псковской области, где темпы вакцинации от коронавируса в три раза ниже плановых, введут лотереи и единую систему скидок для всех жителей региона, которые сделают прививку от этой инфекции. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации региона по итогам совещания губернатора Михаила Ведерникова с главами муниципалитетов.

"Губернатор предложил ввести стимулирующие акции и лотереи для тех, кто вакцинировался, предложил разработать и ввести единую систему скидок для тех, кто сделал прививки. Части медицинских учреждений надо перейти на выездной режим работы", - отмечается в сообщении.

По словам губернатора, темпы вакцинации нужно увеличить втрое. "До 1 сентября необходимо привить 303 тыс. жителей, или 60% населения. Если сохранить нынешние темпы вакцинации, то коллективного иммунитета Псковская область достигнет только к осени 2022 года. Коллективный иммунитет должен быть выработан к осени 2021 года, до начала сезонных заболеваний", - говорится в сообщении.

Первым компонентом вакцин от коронавируса привились порядка 62,2 тыс. жителей Псковской области, что составляет около 16% от плана. По данным властей, около 55% всех вакцинированных от коронавируса жителей Псковской области - люди старше 60 лет. В регионе каждый третий житель является пенсионером: зарегистрировано 210 тыс. пожилых людей.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом составляет 38 229, 32 811 человек выздоровели, 423 пациента умерли. В регионе действует запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии 70-процентной наполняемости залов. Карантин по коронавирусу власти региона продлили до конца июня.