Власти Ростовской области введут меры господдержки для местных виноделов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня. /ТАСС/. Законодательное собрание Ростовской области приняло закон, предусматривающий меры поддержки для производителей вина в регионе. Об этом сообщил спикер Александр Ищенко в ходе заседания. Господдержку будут осуществлять за счет средств областного бюджета.

"Рассматриваем проект областного закона о развитии виноградарства и виноделия в Ростовской области <...> областной закон принят", - сказал он.

Ранее меры господдержки распространялись только на виноградарство как отрасль сельского хозяйства, но не виноделие. Принятый заксобранием области закон включает в себя также способы поддержки производителей вина, уточнил Ищенко. "До настоящего времени основной упор государственной поддержки делался на виноградарство. Работа винодельческих комплексов не получала акцентированной господдержки. Сегодня это меняется, в новом областном законе прописаны условия, обязательства, механизмы оказания действенных стимулов для донских виноделов", - отметил председатель областного парламента.

В новом законе предусмотрели бюджетное финансирование, направленное на развитие винного туризма и обновление парка сельхозтехники для виноделов. Кроме того, власти рассмотрят возможность отмены уплаты акцизов на отечественный виноград, используемый для производства вин.

О поддержке отрасли в Ростовской области

В 2021 году более 47,5 млн рублей из федерального бюджета направили на субсидирование производства и переработки винограда. По направлению развития виноградарства властями в 2021 году предусмотрены средства в размере 53,4 млн рублей. Данные средства помогут заложить новые виноградники в регионе и выполнить уход за виноградниками на площади более 250 гектаров.

В Ростовской области произрастают шесть автохтонных (изначально выращиваемых в данном регионе) сортов винограда - Варюшкин, Красностоп золотовский, Плечистик, Пухляковский, Сибирьковый, Цимлянский черный.