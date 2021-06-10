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Захарова: Россия надеется на объективное расследование Японией инцидента с судном "Амур"

Российское диппредставительство в Японии поддерживает постоянный контакт с экипажем судна, сообщила официальный представитель МИД

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что власти Японии проведут непредвзятое, объективное расследование столкновения судна "Амур" с японской рыболовецкой шхуной. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Мы рассчитываем, что японские власти проведут объективное, непредвзятое расследование, причины произошедшей трагедии будут расследованы, а весь экипаж и само судно "Амур" будут в ближайшее время возвращены в Россию", - сказала она.

Дипломат отметила, что российское диппредставительство в Японии поддерживает постоянный контакт с экипажем судна. "С самого первого дня посольство РФ в Японии и наше генеральное консульство в Саппоро в целях соблюдения законных прав и интересов российских граждан взяли ситуацию под полный контроль, поддерживают постоянный контакт с экипажем "Амура", с судовладельцем, а также с местными компетентными органами", - добавила Захарова.

"Амур" и японская рыболовецкая шхуна столкнулись 26 мая в 23 км от побережья острова Хоккайдо. В результате столкновения трое из пяти рыбаков, находившихся на шхуне, погибли. "Амур" принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании "Амурское", зарегистрированной в Южно-Сахалинске.

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ЯпонияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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