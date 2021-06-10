Голикова сообщила о снижении младенческой смертности в 2020 году на 8,2%

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 10 июня. /ТАСС/. Младенческая смертность в России в 2020 году снизилась на 8,2%. Об этом в четверг заявила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на церемонии закладки камня в основание многопрофильного детского центра в Подмосковье.

"Младенческая смертность в Российской Федерации снизилась на 8,2% и составила 4,5 на 1 тыс. человек, родившихся живыми", - сказала она.

По ее словам, в Московской области этот показатель по сравнению с 2019 годом снизился на 20% и составил 3,2 на 1 тыс. родившихся живыми.

"И очень важно, что в 2020 году количество маленьких жителей Московской области не уменьшилось, а приросло. В Московской области родилось на 6 591 ребенка больше, чем в 2019 году", - добавила вице-премьер.