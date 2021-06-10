Президент Аргентины извинился за фразу в адрес коренного населения Южной Америки

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июня. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес извинился за фразу в адрес коренного населения Мексики и Бразилии, произнесенную во время встречи с премьером Испании Педро Санчесом. Об этом сообщила в четверг газета La Jornada.

"Я ни в коем случае не хотел никого обидеть, приношу свои извинения тем, кто посчитал себя оскорбленным или затронутым", - написал президент в Twitter.

На встрече с Санчесом, которая прошла в Буэнос-Айресе в среду, Фернандес заявил: "Мексиканцы произошли от индейцев, бразильцы - вышли из джунглей, а мы, аргентинцы, сошли с кораблей. Это были судна, которые прибыли из Европы. И так мы построили наше общество". Эта фраза президента вызвала неприятие в соцсетях, некоторые пользователи посчитали ее "унизительной".

Принося извинения в Twitter, Фернандес отметил, что в разных источниках уже "не раз говорилось, что аргентинцы сошли с кораблей ". "В первой половине ХХ века к нам прибыло более 5 млн мигрантов, которые сосуществовали с нашими коренными народами. Наше [этническое] разнообразие - предмет гордости ", - отметил президент.

Фернандес заверил, что якобы процитировал знаменитого мексиканского поэта Октавио Паса (1914-1998). Однако, по замечанию некоторых СМИ, тот на самом деле писал: "Мексиканцы произошли от ацтеков, перуанцы - от инков, а аргентинцы - с кораблей". Так он иронизировал в отношении мнения определенной части жителей Аргентины, считавших свою страну некоей "Европой Америки".