В Грузии простились со сценаристом "Мимино" Резо Габриадзе

ТБИЛИСИ, 10 июня. /ТАСС/. Грузинского художника, писателя, сценариста и режиссера Резо Габриадзе, умершего 6 июня на 85-м году жизни, в четверг похоронили в Мтацминдском пантеоне общественных деятелей в Тбилиси. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Резо Габриадзе был моим близким другом и сотрудником. Мы вместе делали кино. "Необыкновенная выставка", "Чудаки" - эти фильмы я снял по сценарию Резо. Если бы у меня не было этих сценариев, эти фильмы бы не состоялись. Кроме этого, Резо создал прекрасные фильмы: "Не горюй!", "Мимино", "Кин-дза-дза". Царствие Резо небесное!", - сказал журналистам грузинский режиссер Эльдар Шенгелая, прощаясь с Габриадзе.

С утра в четверг в тбилисском храме Анчисхати проходила гражданская панихида. До этого она была в Тбилисском театре марионеток, созданном Габриадзе в 1981 году. Проститься с ним пришли тысячи людей, в том числе премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе и прочие представители власти и оппозиции.

Проститься с Габриадзе пришли и его близкие, коллеги по цеху, которые вспоминали годы работы с мастером. "Мы были на съемках фильма "Не горюй!" в селе Симонети. Там есть эпизод, когда Буба (Вахтан Кикабидзе - прим. ТАСС) меня сбрасывает с балкона. Это считалось трюковой съемкой, за что нам платили дополнительно. Все знали, но я этого не знал. Резо с Гией (Георгием Данелия - прим. ТАСС) шесть раз заставили меня прыгать с балкона, то есть отсняли шесть дублей. Я спросил: "В чем дело? Почему так много?" Они мне сказали, что за каждый дубль мне полагалась дополнительная сумма. Вот такие у нас были истории", - сообщил ТАСС грузинский актер Мераб Кокочашвили, сыгравший роль поручика Алекса Ишхели в фильме "Не горюй!".

Габриадзе родился в июне 1936 года в Кутаиси. Он написал сценарии 35 грузинских и советских фильмов, в том числе "Мимино", "Не горюй!", "Квеври", "Чудаки", "Серенада". Габриадзе создал иллюстрации более чем к 50 книгам. Является создателем Тбилисского театра марионеток, здание которого считается одной из достопримечательностей города.

Идея создания Мтацминдского пантеона возникла в 1915 году во время похорон известного грузинского писателя и поэта Акакия Церетели. Пантеон официально был открыт в 1929 году. На горе Мтацминда похоронены такие люди, как известный русский дипломат и писатель Александр Грибоедов с супругой Ниной Чавчавадзе, мать Иосифа Сталина Екатерина (Кеке) Хеладзе-Джугашвили, писатели и общественные деятели Илия Чавчавадзе, Галактион Табидзе, Важа-Пшавела, художник Ладо Гудиашвили, первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия и прочие.