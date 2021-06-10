Минстрой и Минобрнауки будут совместно корректировать программы строительных вузов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Минстрой и Минобрнауки договорились о совместной корректировке студенческих программ в строительных вузах России с 2022 года. Об этом сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин на пресс-конференции, посвященной открытию третьей Российской молодежной архитектурной биеннале.

"Мы с министерством образования и науки фактически достигли соглашения, что мы будем предлагать ту программу, которая нужна нашим потребителям. <…> Мы с [министром образования и науки] Валерием Николаевичем [Фальковым] обговорили, как мы будем корректировать программы с 2022 года в наших [строительных] вузах", - сказал Файзуллин.

По мнению министра, в этом году желающих поступить в строительные вузы будет много.

Файзуллин также отметил, что в Ассоциацию строительных вузов сегодня входят 87 учебных заведений. Перед студентами профильных вузов должна стоять задача подготовки дипломных и курсовых работ, востребованных для реализации на практике, считает глава Минстроя.