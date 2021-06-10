Moderna запросила разрешение на вакцинацию подростков в США ее препаратом от коронавируса

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Американская фармацевтическая компания Moderna подала заявку в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) на экстренное применение вакцины от коронавируса среди подростков в США. Соответствующая информация опубликована в четверг на странице производителя препарата.

"Рады сообщить, что подали в FDA [заявку] на разрешение экстренного использования нашей вакцины от COVID-19 среди подростков в США, - приводит пресс-служба слова руководителя компании Стефана Банселя. - Мы подали заявки в Министерство здравоохранения Канады и в Европейское агентство лекарственных средств. Мы обратимся также за разрешением к другим регуляторам".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, США занимают первое место в мире по общему числу случаев заражения коронавирусом - более 33,4 млн человек, а также лидирует по количеству летальных исходов - 598 766.