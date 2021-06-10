На Кубани режим повышенной готовности продлили до 25 июня

КРАСНОДАР, 10 июня. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, связанный с угрозой распространения коронавируса, в Краснодарском крае продлен до 25 июня по решению губернатора Вениамина Кондратьева, сообщили в пресс-службе администрации региона в четверг.

Срок действия режима повышенной готовности в регионе истекал 11 июня.

"Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 25 июня. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно документу, жители и гости региона должны использовать средства защиты органов дыхания в местах массового пребывания, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Кроме того, организации и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить соблюдение масочного режима работниками и посетителями. Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.

По данным оперативного штаба региона, в Краснодарском крае по состоянию на 10 июня за время пандемии коронавирусом заразились 49 395 человек, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 865,6, выздоровели и выписаны из больниц 44 245 пациентов, умерли 3 140. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 63 человека, еще четверо - на экстракорпоральной мембранной оксигенации.