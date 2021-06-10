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Рошаль назвал неудовлетворительной пропаганду вакцинации от COVID-19 в России

Глава Национальной медицинской палаты утверждает, что он сторонник усиления ответственности за вакцинацию

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 10 июня. /ТАСС/. Пропаганда вакцинации против коронавируса в России проходит неудовлетворительно. Об этом в четверг заявил ТАСС глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, доктор Леонид Рошаль.

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"Я выскажу свое мнение - оцениваю плохо. Пропаганда вакцинации идет неудовлетворительно. И я больше сторонник усиления ответственности за вакцинацию", - сказал он.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян (60%) положительно относятся к вакцинации от коронавируса, 17% респондентов заявили, что уже вакцинированы.

При этом, по данным министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на 2 июня, первым компонентом вакцины против нового коронавируса привились более 18 млн россиян. Для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% населения, то есть почти 69 млн человек.

Теги
РоссияРошаль, Леонид МихайловичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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