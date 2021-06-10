Второй этап экспедиции проекта "Хозяин Арктики - 2021" стартовал из Архангельска

ТАСС, 10 июня. Судно "Михаил Сомов" в четверг вышло из порта Архангельска с участниками второго этапа экспедиции "Хозяин Арктики - 2021", которая направлена на оценку состояния белых медведей в Арктике. Об этом ТАСС сообщил старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН Илья Мордвинцев.

"У нас есть 20 дней. За это время мы пройдем по Баренцеву моря до мыса Желание и затем до архипелага Земля Франца-Иосифа. В этот раз наша группа от Института проблем экологии работает по проекту "Чистые моря", и наша основная научная задача - это изучение распределения белых медведей, отлов [особей] по возможности с использованием вертолета, мечение, и отбор биопроб", - сказала собеседник агентства.

Ученые планируют изучить половозрастной состав белых медведей, а также их распределение в настоящий сезон - где в основном находятся животные: на льду, островах или на побережье. Специалисты также рассчитывают надеть спутниковые ошейники на нескольких самок. Выбор на самок падает по причине удобства: у женских особей охват шеи меньше головы, в то время как у самцов все наоборот, поэтому они быстрее избавляются от "помехи", пояснил Мордвинцев.

"Самцы нам тоже очень интересны, но, к сожалению, на самцов сейчас устанавливаются на шерсть передатчики, но они очень недолговечные в том смысле, что они не держатся", - рассказал ученый. В США, Канаде и России пробовали также устанавливать ушные метки, но из-за своего небольшого размера они работают до 1,5 месяца, что недостаточно для стабильных наблюдений за сезонными перемещениями медведей. Датчики на ошейниках позволяют следить за активностью животных до 1,5-2 лет.

Об исследованиях биопроб

В ходе экспедиции у медведей также будут взяты биопробы. Помимо анализов на вирусы, паразитов, перенесенные заболевания и уровень гормонов, планируется также проверить шерсть и кровь животных на токсикологию, в том числе наличие тяжелых металлов, а также взять микробиологические пробы из носоглотки, зева, прямой кишки, чтобы посмотреть на микрофлору млекопитающих. Эти результаты затем сравнят с пробами особей других арктических широт, которые уже есть у ученых.

"Пока у нас нет никаких серьезных опасений ни по ртути, ни по тяжелым металлам. По серопозитивности было отмечено, что в организме присутствуют заболевания: зафиксирован ряд вирусов, ряд патогенов, с которыми медведь сталкивался в течение жизни. Но в основном это фиксировалось у пожилых особей, у молодых этого пока не отмечено. Все в рамках нормы, пока критических вещей в организме по здоровью нет. Это касается практически всех медведей, которых мы отлавливали", - отметил собеседник агентства.

Обратно в Архангельск экспедиция вернется 30 июня. Как сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области, первые результаты проекта станут известны осенью 2021 года.

О проекте

В этом году первый этап экологического проекта "Хозяин Арктики", который реализуется в рамках соглашения Росприроднадзора, АНО "Центр "Арктические инициативы" и Международного экологического фонда "Чистые моря", стартовал в мае из аэропорта Тикси, откуда на поиски белых медведей и других арктических млекопитающих отправился самолет L-410 с учеными на борту. Были исследованы акватории моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. В рамках проекта также ведется учет морских млекопитающих и оценка экологической ситуации в Арктике в целом. В прошлом году в ходе экспедиции было сделано более 30 тыс. фотоснимков и более 30 часов видеоматериала. Было зафиксировано 40 белых медведей, 100 особей диких северных оленей, 250 моржей и 160 белух.

По мнению ученых, белый медведь является одним из индикаторных видов арктических экосистем. По экспертным оценкам, в мире насчитывается около 25 тыс. особей, но точных исследований давно не проводилось.