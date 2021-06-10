Замминистра спорта Коми отстранили от должности за нарушения законов против коррупции

СЫКТЫВКАР, 10 июня. /ТАСС/. Заместитель министра физической культуры и спорта Республики Коми Владимир Скоморохов отстранен от должности в связи с выявленными в ходе прокурорской проверки нарушениями законодательства о противодействии коррупции, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Минспорта региона.

"Прокуратура региона провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции в Министерстве физической культуры и спорта Республики Коми. В результате проверки выявлены факты, указывающие на нарушения норм закона со стороны заместителя министра Владимира Скоморохова. По выявленным нарушениям администрацией главы Коми проводится проверка в отношении замминистра В. Скоморохова, на время которой приказом руководителя Минспорта региона Виталия Савилова заместитель министра Владимир Скоморохов отстранен от работы", - говорится в сообщении.

Обязанности, которые входили в полномочия Скоморохова, будут распределены. Делать окончательные выводы и давать оценки по этой ситуации пока преждевременно, сказали в ведомстве.

Ранее депутаты, общественники и родители юных спортсменов высказывали претензии в адрес Скоромохова по поводу попыток "коммерциализировать детский и массовый спорт". Скоморохов прибыл в Коми из Помосковья, где являлся учредителем и генеральным директором ООО теннисная академия "Гранд теннис", а также учредителем нескольких других компаний, которые значатся ликвидированными.