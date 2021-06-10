Ростовские власти профинансируют уход за лесополосами, защищающими сельхозугодья

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня./ТАСС/. Ростовский парламент принял закон, согласно которому в бюджете области предусмотрят средства на высадку и уход за лесополосами, защищающими сельхозугодья. Об этом сообщил в ходе заседания Законодательного собрания Ростовской области его председатель Александр Ищенко.

"Рассматриваем проект областного закона о сохранении и развитии защитных лесных насаждений на землях сельхозназначения, второе чтение. Данный проект был принят в первом чтении в Законодательном собрании , в мае текущего года состоялось общественное обсуждение законопроекта с участием депутатов Государственной Думы, с участием органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей Общественной палаты, научного, экспертного сообщества <...> областной закон принят", - сказал он.

По словам Ищенко, несмотря на то, что федеральные власти передали регионам обязанности по сохранению защитных лесополос, местным законодательством не были должным образом отрегулированы нормы этих действий и их финансирование."В 2020-2021 годах у нас начался пилотный этап этой работы в нескольких муниципалитетах, сейчас мы подвели итоги и принимая областной закон уже в окончательной редакции, планируя увеличить финансирование работ по сохранению и развитию лесополос сельскохозяйственного назначения", - сообщил Ищенко.

Спикер Заксобрания отметил, что сохранение лесополос в регионе влияет не только на урожайность полей, но и на экологическую обстановку во всей области, а также на снижение риска возникновения пыльных бурь."Эта тема имеет стратегическое значение, поскольку не только влияет на урожайность в сельском хозяйстве, но и очень существенно влияет на качество жизни в городских агломерациях и крупных населенных пунктах, все мы с вами были свидетелями прошлогодней пыльной бури, которая обрушилась на Ростов и крупные территории Ростовской области - это все звенья одной большой цепи", - резюмировал Ищенко.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза области, в 2021 году власти выделили 40 млн рублей на межевание земельных участков под полезащитные лесные полосы в трех районах.

О регулировании сохранения защитных лесополос

В конце 40-х годов прошлого века в Советском Союзе приступили к созданию восьми государственных крупных стратегических и малых лесных полос в степных и лесостепных районах СССР общей протяженностью свыше 5,3 тыс. км. Насаждения имели огромное значение для защиты почвы от эрозии.

После распада СССР в России появился Указ президента о разделе земель сельхозназначения, в результате которого защитные лесополосы оказались в федеральной собственности. Однако, механизмов их сохранения не предусмотрели, пока в 2017 году лесополосы не были переданы во владение субъектов РФ. Площадь полезащитных полос в Ростовской области насчитывает свыше 125 тыс. га.