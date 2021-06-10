Глава Иркутского Минздрава оказал помощь девочке, потерявшей сознание в самолете

ТАСС, 10 июня. Министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков оказал помощь десятилетней девочке, которая почувствовала себя плохо на борту самолета, летевшего из Москвы в Иркутск, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

По данным Минздрава, у ребенка случился эпизод гипотонии, резко снизилось артериальное давление. Девочка потеряла сознание за час до посадки.

"Как рассказали бортпроводники, министр успокоил маму ребенка и оперативно оказал первую помощь. Когда состояние пассажирки нормализовалось, Яков Сандаков следил за ее состоянием до посадки самолета", - рассказали в Минздраве.

Сейчас состояние девочки нормализовалось, она чувствует себя хорошо, отметили в Минздраве.