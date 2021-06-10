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Глава Иркутского Минздрава оказал помощь девочке, потерявшей сознание в самолете

У ребенка резко понизилось артериальное давление, девочке стало плохо за час до посадки самолета

ТАСС, 10 июня. Министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков оказал помощь десятилетней девочке, которая почувствовала себя плохо на борту самолета, летевшего из Москвы в Иркутск, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

По данным Минздрава, у ребенка случился эпизод гипотонии, резко снизилось артериальное давление. Девочка потеряла сознание за час до посадки.

"Как рассказали бортпроводники, министр успокоил маму ребенка и оперативно оказал первую помощь. Когда состояние пассажирки нормализовалось, Яков Сандаков следил за ее состоянием до посадки самолета", - рассказали в Минздраве.

Сейчас состояние девочки нормализовалось, она чувствует себя хорошо, отметили в Минздраве.

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