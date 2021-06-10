Нацсовет по ТВ Украины запретил ретрансляцию телеканала "Беларусь-24"

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ретрансляцию в стране телеканала "Беларусь-24". Об этом в четверг сообщила пресс-служба Нацсовета, мотивируя это тем, что белорусский канал транслировал запрещенный на Украине контент.

"По результатам мониторинга иностранных телеканалов, которые вещают на Украине, члены Нацсовета приняли решение изъять из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины, телеканал "Беларусь-24", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что ретрансляция на Украине этого телеканала была разрешена решением Нацсовета от 23 июля 2015 года.

Как сказано в сообщении, в эфире "Беларусь-24" были запрещенные для демонстрации на территории Украины передачи и фильмы с участием актеров, внесенных Минкультуры в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. "Некоторое время эфирное наполнение этого канала заметно отличалось от типичных провластных белорусских, поскольку это международная версия, очевидно, они на это обращали внимание. Но недавно нашим мониторингом были зафиксированы нарушения", - сказал член Нацсовета Максим Оноприенко.

Так, по выводам экспертов, "Беларусь-24" с 19 по 22 мая транслировали передачи с участием Олега Газманова, Бориса Щербакова и Ольги Кормухиной. Отмечается, что популяризация белорусским вещанием персон, внесенных в черный список Минкультуры, противоречит требованиям закона Украины "О телевидении и радиовещании". Кроме того, в эфире телеканала зафиксировали трансляцию передачи "Панорама", в сюжете которой под названием "Украинский след в попытке госпереворота в Беларуси" звучали оскорбления в адрес батальона "Донбасс", который, как заявляют в Киеве, "в составе Нацгвардии защищает территориальную целостность Украины".

В другом сюжете 22 мая под названием "Зеленский отказал русским в праве считаться коренным народом", отметили в Нацсовете, распространялась "недостоверная информация, которая дезинформирует аудиторию".