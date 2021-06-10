Оксфордские лекторы отказываются учить студентов из-за скандала со статуей Сесила Родса

ЛОНДОН, 10 июня. /ТАСС/. Больше 150 преподавателей Оксфордского университета отказались учить студентов Ориел-колледжа из-за скандала вокруг статуи промышленнику Сесилу Родсу (1853-1902). Как сообщила в четверг газета The Daily Telegraph, лекторы протестуют против принятого правлением колледжа решения отказаться от планов демонтировать памятник, вокруг которого уже много лет идут ожесточенные споры.

"Столкнувшись с упрямой привязанностью Ориела к статуе, которая прославляет колониализм, принесший колледжу немало материальных благ, мы считаем, что у нас нет иного выбора, кроме как прекратить все сотрудничество [с колледжем], осуществляемое на добровольной основе", - говорится в заявлении, распространенном группой лекторов. В документе также говорится, что бойкот будет прекращен, если правление обязуется демонтировать памятник, установленный над входом в один из корпусов Ориел-колледжа.

Подписавшие заявление преподаватели отказываются взаимодействовать с Ориел-колледжем и его студентами и не будут участвовать в каких-либо мероприятиях, спонсором которых он является. Данное решение поддерживают далеко не все оксфордские лекторы. Решение о бойкоте колледжа подвергли также критике в британском парламенте и министерстве образования королевства. Председатель входящего в структуру ведомства управления по делам студентов лорд Джеймс Уортон заявил, что будет "совершенно неприемлемо", если в результате бойкота пострадают интересы учащихся.

Война с памятниками

Общественная кампания за демонтаж статуи была начата в 2015 году студентами Оксфордского университета и активизировалась летом прошлого года. Тогда выступающие против расовой дискриминации сторонники движения Black lives matter ("Жизни темнокожих имеют значение") в Великобритании потребовали демонтировать целый ряд памятников историческим личностям, которые были замечены в "прославлении расизма и рабства". Члены правления колледжа поддержали предложение о демонтаже статуи и мемориальной таблички с барельефным портретом Родса, однако для более глубокой проработки вопроса была создана специальная комиссия, работа которой растянулась почти на год.

В конце мая комиссия рекомендовала правлению избавиться и от памятника, и от таблички, однако в Ориел-колледже заявили, что это обойдется слишком дорого, а согласование процедуры изменения исторического облика здания может затянуться на годы. Решение пока оставить статую на ее прежнем месте в колледже объяснили также нежеланием создавать прецедент, который может сказаться на судьбе других спорных памятников во многих странах мира.

За последний год в королевстве уже демонтировали или начали согласовывать демонтаж порядка 30 мемориалов деятелям с темными пятнами в биографии, а также переименовывают посвященные их памяти здания и улицы. При этом члены правительства Великобритании и лично премьер-министр страны Борис Джонсон высказывались против кампании за снос памятников и попыток переписать историю Британской империи. Особенно острой критике Джонсон подверг тех, кто считает расистом его кумира - бывшего премьер-министра страны Уинстона Черчилля (1874-1965).

Страсти по Родсу

Ориел - один из 39 колледжей Оксфордского университета, и именно его выпускником был Родс, завещавший учебному заведению крупную сумму денег. Активисты регулярно проводят демонстрации напротив Родс-билдинг - одного из зданий колледжа, возведенного в 1911 году на деньги организатора британской колониальной экспансии в Южную Африку. Их главное требование - убрать памятник человеку, которого протестующие считают "международным преступником", "угнетателем-империалистом", "расистом и убийцей". Интернет-петиция за демонтаж статуи собрала почти 200 тыс. подписей, тогда как за ее сохранение выступили около 7 тыс. человек.

Родс умер в возрасте 49 лет, однако за свою не столь долгую жизнь успел стать одним из богатейших людей на планете. Он основал знаменитый алмазный концерн De Beers и захватил для Британской империи обширные территории в Африке, основав колонию Родезия - ныне это территория Замбии, Малави и Зимбабве. Родс выступал против предоставления чернокожим избирательного права и мало считался с интересами коренного населения континента. По оценкам ряда исследователей, наемниками основанной Родсом Британской Южно-Африканской компании было убито порядка 60 тыс. человек.

В 2015 в ЮАР с территории Университета Кейптауна под нажимом активистов была убрана бронзовая статуя Родса. Кампания за снос памятника, получившая название "Родс должен быть повергнут", проходила под лозунгом "деколонизации" образовательной системы ЮАР. Как раз после успеха активистов из ЮАР кампания с тем же названием возникла в Великобритании. Примечательно, что именно Родс учредил международную стипендию для обучения иностранных студентов в Оксфордском университете.