Штраф за нарушение требований в сфере надзора за оборотом оружия составит до 500 тыс. руб.

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг поддержал ряд поправок в сфере ужесточения контроля за гражданским оружием, включая административные штрафы за невыполнение требований сотрудников Росгвардии. Текст есть в распоряжении ТАСС.

Поправки комитет рекомендовал включить в законопроект о санкциях за публикацию в СМИ материалов о террористических группировках без указания на то, что они запрещены в РФ. Законопроект был рекомендован к принятию во втором чтении. Все изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Согласно тексту, невыполнение законного требования сотрудника Росгвардии или воспрепятствование его деятельности в сфере госнадзора за оборотом оружия повлечет штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей с возможной конфискацией оружия, патронов или лишением права на оружие на срок от одного года до двух лет. Для должностного лица штраф составит от 10 тыс. до 50 тыс. рублей или же последует дисквалификация на срок от года до трех лет. Штраф для юридических лиц составит от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, либо их деятельность будет приостановлена на срок до 30 суток.

Невыполнение предписания сотрудника Росгвардии повлечет штраф для граждан в размере от 500 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. Повторное нарушение может привести к конфискации оружия.

Поправками КоАП предлагается дополнить нормой, согласно которой "нарушение правил хранения или ношения оружия гражданами, повлекшее его утрату, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния", будет наказываться штрафом от 5 тыс. до 10 тыс. рублей либо лишением права на приобретение, хранение и ношение оружия "на срок от одного года до трех лет с конфискацией оружия или без таковой". Отдельно будет прописана ответственность за нарушение закона об оружии участниками митинга, демонстрации, собрания, шествия, церемонии, культурно-развлекательного, спортивного и иного публичного мероприятия. Это повлечет штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей с возможной конфискацией оружия или лишения права на него сроком до трех лет.

Также предложено изложить в новой редакции статью 20.10 КоАП, дав ей новое название - "Незаконные изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, транспортирование, перевозка, ношение или использование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию". Предлагаемая ответственность для граждан - штраф в размере 5-10 тыс. рублей с возможной конфискацией оружия или административный арест до 15 суток. Должностным лицам будет грозить штраф до 50 тыс. рублей или дисквалификация до трех лет с возможной конфискацией предмета нарушения. Для юридических лиц предусмотрены штрафы до 500 тыс. рублей или приостановление работы до 60 суток с возможной конфискацией оружия.