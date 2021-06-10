Посол РФ в Иране: туристы поедут в республику без виз после улучшения ситуации с COVID-19

ТЕГЕРАН, 10 июня. /Корр. ТАСС Никита Смагин/. Подписанный в понедельник план по реализации соглашения о безвизовых групповых поездках между Ираном и Россией фактически начнет действовать только после нормализации ситуации с коронавирусом. Об этом заявил в четверг в интервью ТАСС посол России в Иране Леван Джагарян.

"Учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию как в России, так и в Иране, говорить о том, что туристы скоро поедут, преждевременно. Нужно смотреть, как будет дальше развиваться ситуация", - сказал он. При этом посол отметил, что "формально вопрос [об отмене виз для групповых поездок туристов между РФ и Ираном] решен". "Однако фактически нужно дождаться нормализации [эпидемиологической] обстановки", - сказал он.

По словам дипломата, "статистические данные по России говорят о том, что пока ситуация не стабилизировалась". "По существу, границы пока закрыты и регулярных рейсов [между Ираном и Россией] нет", - добавил он.

При этом Джагарян отметил, что "[Москва] очень заинтересована в том, чтобы иранский турист поехал в Россию". "На пике число туристов [из Ирана], посещавших Россию [в год], доходило до 80-90 тыс., особенно когда был чемпионат мира в 2018 году в России. Поэтому мы крайне заинтересованы в том, чтобы иранский турист вернулся", - сказал он.

В понедельник посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что руководитель Ростуризма Зарина Догузова и министр туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Мунесан подписали план действий по реализации соглашения между Москвой и Тегераном об отмене виз для туристических групп двух стран. В соответствии с этим соглашением туристы из обеих стран смогут путешествовать в Иран и Россию через аккредитованные компании, при этом на всю группу будет выдаваться одна виза.