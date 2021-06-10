В Германии рекомендовали прививать от коронавируса детей с хроническими заболеваниями

БЕРЛИН, 10 июня. /ТАСС/. Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) при Институте вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) не считает нужным в обязательном порядке прививать от коронавируса всех детей и подростков от 12 до 17 лет. Об этом говорится в опубликованном в четверг бюллетене Института.

Комиссия рекомендовала по возможности вакцинировать только тех в этой возрастной группе, кто имеет какие-либо хронические заболевания. В то же время, согласно ее оценке, и полностью здоровые дети и подростки могут привиться по личному желанию или их родителей после консультации с врачом.

"Это вопрос взвешивания пользы и возможных рисков", - пояснил председатель STIKO Томас Мертенс. По его словам, защитный эффект вакцины в возрастной категории от 12 до 17 лет неоспорим, но опасность тяжелого течения болезни среди этой возрастной группы в целом мала. "В этой возрастной группе в Германии зарегистрировано только два случая смерти", - сообщил Мертенс. Причем в обоих случаях речь идет о детях с хроническими заболеваниями.

Еврокомиссия 31 мая разрешила использование странами - членами Евросоюза вакцины против коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech для детей 12-15 лет. Ранее 28 мая Европейское агентство лекарственных средств одобрило использование препарата для соответствующей группы населения.

Вакцина Comirnaty была первой одобрена для использования в ЕС среди взрослых 21 декабря прошлого года. В настоящее время на территории сообщества также используются вакцины, разработанные компаниями Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.