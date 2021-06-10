Крупнейший вуз Северного Кавказа откроет представительство в Узбекистане

СТАВРОПОЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет откроет зарубежное представительство на базе Самаркандского госуниверситета в Узбекистане. Площадка станет первым зарубежным представительством российского вуза, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе университета.

"Важным шагом в укреплении сотрудничества между вузами станет создание на базе Самаркандского госуниверситета представительства СКФУ. Основными направлениями деятельности представительства будут работа с потенциальными абитуриентами, реализация совместных образовательных, научных и гуманитарных проектов, в том числе по продвижению русского языка в республике", - говорится в сообщении.

Университеты уже запустили шесть совместных магистерских программ с возможностью получения двойных дипломов. С 2021 года откроется набор по новым программам магистратуры и по двум программам бакалавриата. Вузы планируют проводить совместные научные исследования.

"Узбекистан является одной из приоритетных стран для развития научно-образовательного сотрудничества, Самаркандский госуниверситет - наш стратегический партнер, поэтому мы неслучайно открываем первое представительство СКФУ за рубежом на базе именно этого вуза", - приводятся в сообщении слова ректора СКФУ Дмитрия Беспалова.

Вузы намерены открыть международную лабораторию для изучения природных и социально-экономических особенностей регионального развития. Планы на ближайшее время - мониторинг природных процессов, природопользования и охраны окружающей среды на территории обеих стран, исследование этнодемографических и миграционных процессов, урбанизации и развития туризма.