В Подмосковье 14 июня запустят акцию "Спасибо врачам!"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Флешмоб от актеров театра и кино пройдет в Подмосковье в рамках акции "Спасибо врачам!", которую запустят в парках культуры и отдыха с 14 июня. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

"С 14 июня в парках культуры и отдыха Московской области стартует акция "Спасибо врачам!". В рамках данной акции будет запущен флешмоб от актеров театра и кино, медийных личностей и блогеров. Видеоролик будет размещен в социальных сетях Министерства благоустройства МО с призывом присоединиться к акции, вести активный и здоровый образ жизни, дышать больше свежим воздухом и приходить в парки Подмосковья", - говорится в сообщении.

Во флешмобе приняли участие заслуженный артист РФ, актер театра и кино, режиссер, телеведущий Максим Аверин; российский телеведущий, спортивный комментатор телеканала "Матч ТВ", лауреат премии ТЭФИ Дмитрий Губерниев; певица, поэт, художница Линда; российский футболист, нападающий, капитан петербургского "Зенита" и сборной России, заслуженный мастер спорта России Артем Дзюба; советский и российский певец и музыкант, композитор, автор текстов песен для рок-н-ролл-группы "Браво", заслуженный артист России, Член Авторского совета Российского авторского общества, почетный деятель искусств города Москвы Валерий Сюткин; летчик-космонавт, Герой России Сергей Рязанский; российская певица, финалист телепроекта "Голос 2 сезон" на Первом канале - Елена Максимова; российская певица, победитель телепроекта "Фактор А" Мали, блогер-миллионник Имампаша; актер и телеведущий Оскар Кучера и многие другие.

Акция продлится до 20 июня. Все эти дни в парках будет организована тематическая программа: конкурс рисунков, флешмобы, мастер-классы, концертная программа, посвященная профессии врача и приуроченная ко Дню медицинского работника. Также волонтеры будут записывать обращения посетителей парков к врачам с последующим размещением в социальных сетях с хэштегом #спасибоврачампаркиподмосковья, #переменывподмосковье, #паркиподмосковья.

"Губернатор Андрей Юрьевич уделяет большое внимание развитию парков в регионе. У нас с каждым годом растет количество парков культуры и отдыха. Мы видим, что у жителей есть запрос на благоустройство зеленых зон и работаем в этом направлении. Во всех наших парках регулярно проходят массовые мероприятия. Впервые в этом году мы запускаем акцию "Спасибо врачам!" и нам приятно, что она пройдет именно в парках Подмосковья", - приводятся слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

Кроме того, с 20 июня по 30 сентября в Центральном городском парке Мытищ, парке Малевича в Одинцово и Городском парке Ленинского округа будет открыта фотовыставка. В каждом парке будут организованы стенды с 10 врачами - сотрудниками больниц данных округов. Торжественное открытие состоится 20 июня.