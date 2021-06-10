Семьям двух застреленных в Сочи приставов окажут соцподдержку

"Семьям сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, будут предоставлены меры социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством", - говорится в сообщении.

В четверг директор ФССП Дмитрий Аристов прибыл в Сочи для проведения рабочего совещания с представителями силовых структур, руководством региона и встречи с родными погибших сотрудников.

В Сочи 9 июня на улице Просвещения во время мероприятий по обеспечению решения суда о сносе назаконных строений 60-летний местный житель открыл стрельбу из охотничьего ружья в судебных приставов, а также в мужчину, привлеченного к сносу, и в автотехнику, в которой, как полагал стрелявший, находился водитель. В результате погибли младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Альберт Агозян (31 год) и судебный пристав-исполнитель Андраник Матевосян (30 лет). Еще одному пострадавшему была оказана медпомощь, а водитель автотехники не пострадал. Стрелявший арестован до 9 августа по обвинению в посягательстве на жизнь сотрудников органов принудительного исполнения и покушении на убийство двух и более лиц. Уголовное дело будет расследовать центральный аппарат СК.

По данным мэрии Сочи, здание, из-за которого произошел конфликт со стрельбой, по решению суда признано самостроем, это постройка барачного типа. В подобном строении по соседству летом 2019 года произошел пожар, тогда погибли 11 человек, поэтому администрацией был подан иск о сносе этих барачных помещений.

В пресс-службе Краснодарского краевого суда ТАСС уточняли, что решением Адлерского суда барачные помещения были признаны незаконными объектами строительства, в краевом суде была рассмотрена апелляционная жалоба на это решение, она оставлена без удовлетворения, после чего решение, в соответствии с которым помещения подлежат сносу, вступило в силу. На данный момент один из собственников барачных помещений подал кассационную жалобу, дело находится на рассмотрении в кассационной инстанции.