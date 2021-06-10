Меркель положительно оценила развитие ситуации с пандемией в Германии

БЕРЛИН, 10 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель положительно оценила развитие ситуации с пандемией коронавируса в стране, но одновременно предостерегла от новых вариаций, включая впервые обнаруженный в Индии штамм, получивший официальное название "Дельта". Об этом она заявила в четверг на пресс-конференции в Берлине после совещания с главами регионов ФРГ.

"Мы обсуждали еще раз коронавирус. Развитие ситуации сейчас чрезвычайно радует в том, что касается числа новых случаев заражения", - сказала Меркель. "Мы можем сказать, что усилия последних месяцев оправдались", - добавила она, отметив также прогресс в вакцинации.

"Но мы не должны забывать о том, что коронавирус не исчез. Что нас тревожит, так это так называемая вариация "Дельта", которая сейчас очень сильно распространяется в Великобритании и ведет там к экспоненциальному росту [числа новых случаев заражения]", - указала канцлер. Она отметила, что в этой связи считает оправданным ограничение транспортного сообщения с Великобританией и Индией. Меркель напомнила, что новая мутация "агрессивнее" других штаммов.

В Германии за последние сутки были зарегистрированы 3 187 новых случаев заражения. Для сравнения, еще неделю назад за 24 часа были выявлены 4 640 случаев.