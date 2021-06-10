Во всех городах и районах Ингушетии открылись муниципальные центры управления

МАГАС, 10 июня. /ТАСС/. Муниципальные центры управления (МЦУ) - единые пункты мониторинга обращений граждан открылись в четверг во всех городах и районах Ингушетии, сообщили журналистам в пресс-службе регионального центра управления регионом (ЦУР).

"Сразу во всех городах и муниципальных районах республики появились МЦУ. Теперь работа с обращениями граждан будет проводиться напрямую, в рамках одного города, что позволит оперативнее реагировать на жалобы населения. Центры будут выявлять источники проблем на местном уровне, разрабатывать дорожные карты по их устранению, а также создавать механизмы ускоренного решения типичных вопросов.

Как сообщается, муниципальные центры управления будут способствовать тому, что работа органов власти и диалог с жителями Ингушетии выйдут на новый уровень.

"Создание муниципальных центров управления существенно ускорит работу органов власти на местах. Решение о создании МЦУ обусловлено большим количеством сообщений граждан, требующих незамедлительных решений со стороны муниципальных администраций. В связи с этим, руководством республики совместно с ЦУР Ингушетии принято решение о создании подобных центров в каждом муниципалитете", - передает пресс-служба слова руководителя администрации главы и правительства региона Джамбулата Оздоева.

Центр управления регионом был открыт в Ингушетии в ноябре 2020 года, за период работы специалистами было обработано более 2 тыс. сообщений от жителей республики. Большинство из них касались состояния дорог, вопросов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городов и сельских поселений.

Центр управления регионом - проектный офис, единый пункт мониторинга, в который поступают и оперативно отрабатываются проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона. Кроме того, здесь формируются аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в регионе, и вырабатываются предложения по дальнейшему развитию.