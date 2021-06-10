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В Северной Осетии с осени начнется реализация программы физико-математического образования

В качестве площадки физико-математического обучения для одаренных детей в регионе рассмотрят республиканский физико-математический лицей-интернат

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 июня. /ТАСС/. Программа развития физико-математического образования начнет реализацию в Северной Осетии с 1 сентября по поручению врио главы республики Сергея Меняйло. Об этом журналистам сообщил советник главы республики, ректор Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) Алан Огоев.

"С 1 сентября в республике начнется реализация программы развития физико-математического образования, которая сейчас разрабатывается по поручению врио главы региона Сергея Меняйло. Самое главное - программа будет реализовываться через учителя в школе. Грамотное методическое сопровождение будет оказывать Владикавказский научный центр, СОГУ, а также наши партнеры - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, МГУ, университет ИТМО", - сказал Огоев.

Кроме того, по поручению врио главы республики, в качестве площадки физико-математического обучения для одаренных детей не только Северной Осетии, но и всего Северного Кавказа, будет рассматриваться республиканский физико-математический лицей-интернат (РФМЛИ). В лицее открыты специализированные математические классы по программам углубленного изучения математики с тремя дополнительными занятиями олимпиадной математикой. Обучаться в этих классах может любой ученик из любой школы республики, успешно прошедший конкурсный отбор.

Теги
РоссияМеняйло, Сергей ИвановичСеверная Осетия
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