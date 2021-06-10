Разведывательное сообщество США расходится во мнениях относительно появления коронавируса

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Представители отдельных разведывательных ведомств в США придерживаются разных взглядов на возникновение коронавируса. Об этом заявил в четверг глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США.

"Разведывательное сообщество изучает эту проблему, - сказал он, отвечая на вопрос о том, что ему известно о появлении коронавируса. - В нем есть разные взгляды на данный счет".

Рей не уточнил, в чем заключаются различия, и не стал вдаваться в детали изучения этой проблемы, сославшись на то, что не может комментировать текущую работу.

В конце мая Белый дом распространил письменное заявление от имени президента США Джо Байдена, в котором говорилось, что американское разведсообщество не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, с чего началось распространение нового коронавируса: с контакта человека с инфицированным животным или инцидента в лаборатории. В связи с этим Байден поручил спецслужбам США "вновь удвоить усилия" с целью изучения всех имеющихся данных и подготовки для него через 90 дней нового отчета. Руководитель вашингтонской администрации надеется, что это позволит "приблизиться к более четкому выводу".