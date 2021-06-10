{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Суд разделил поровну имущество между Петросяном и Степаненко

Адвокат юмориста Сергей Жорин отказался комментировать решение суда

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы решил вопрос по иску в рамках бракоразводного процесса артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Как уточнил ТАСС знакомый с постановлением суда источник, имущество артистов разделено поровну.

"Суд только что поделил все совместно нажитое имущество между артистами Петросяном и Степаненко в соотношении 50 на 50 процентов", - сказал собеседник агентства.

Адвокат юмориста Сергей Жорин отказался комментировать решение суда.

Хамовнический суд Москвы 16 ноября 2018 года официально расторг брак Петросяна и Степаненко.

Недвижимость и оккультные книги на 1,5 млрд рублей

В самом начале бракоразводного процесса сообщалось, что Степаненко в рамках иска о разделе совместно нажитого имущества с Петросяном просит Хамовнический суд взыскать половину имущества, которое оценивается в 1,5 млрд рублей. Она требовала передать ей раритетные оккультные книги, среди которых книга Ганса Фреймарка 1910 года выпуска "Оккультизм и сексуальность".

Как уточнял ранее ТАСС адвокат артиста Сергей Жорин, Степаненко также требовала оставить ей такие книги, как "Гипнотизм. Его теоретические основы и практическое применение" Альберта Моля 1898 года выпуска, "Заговоры. Опыт исследования происхождение и развития заговорных формул" Николая Познанского, "История суеверий и волшебства" Альфреда Леманна 1910 года выпуска и "Евангелие в разъяснении спиритизма" Алана Кардека 1914 года издания. По данным источника, знакомого с расценками на антикварные книги, приблизительная стоимость этих изданий на аукционах может превышать миллионы рублей.

Степаненко также просила передать ей в рамках иска весь антиквариат, культурные ценности, картины, статуэтки, равную часть недвижимости, но отказалась от одной из дорогостоящих квартир, в которой создавался музей Петросяна. Официально ни одной из сторон не раскрывается состояние артистов, которое они нажили в браке.

Теги
РоссияПетросян, Евгений Ваганович
Эксперт: участниками вакцинных туров в РФ могут стать десятки тысяч человек до конца года
Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев ранее сообщил, что стоимость вакцинных туров может составлять $1,5-2,5 тыс. без стоимости авиаперелета с учетом длительности тура в 21 день
Читать полностью