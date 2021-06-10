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Пандемия COVID-19
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Догузова не ожидает запуска вакцинных туров в Россию в июне

Глава Ростуризма отметила, что ведомство готово достаточно оперативно организовать такие туры совместно с туроператорами, когда будут решены вопросы о выдаче электронных виз

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Глава Ростуризма Зарина Догузова не ожидает, что вакцинные туры в Россию из-за рубежа стартуют в июне. Об этом она сообщила в четверг журналистам.

"В июне не ожидаю. <…> Мы готовы будем достаточно оперативно такие туры с туроператорами организовать после того, как по всем вопросам по линии Минздрава, МИД в части электронных виз мы договоримся", - отметила Догузова.

Президент РФ Владимир Путин, выступая 4 июня на пленарном заседании ПМЭФ, поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев.

Теги
РоссияДогузова, Зарина ВалерьевнаПандемия COVID-19
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