Догузова не ожидает запуска вакцинных туров в Россию в июне

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Глава Ростуризма Зарина Догузова не ожидает, что вакцинные туры в Россию из-за рубежа стартуют в июне. Об этом она сообщила в четверг журналистам.

"В июне не ожидаю. <…> Мы готовы будем достаточно оперативно такие туры с туроператорами организовать после того, как по всем вопросам по линии Минздрава, МИД в части электронных виз мы договоримся", - отметила Догузова.

Президент РФ Владимир Путин, выступая 4 июня на пленарном заседании ПМЭФ, поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев.