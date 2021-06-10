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В Северной Осетии планируется создать студенческий городок

По словам советника главы региона Алана Огоева, объект привлечет большое количество талантливой молодежи и поможет создать образовательный хаб, чьими участниками станут самые мотивированные студенты

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 июня. /ТАСС/. Студенческий городок планируется создать в Северной Осетии, сообщил журналистам советник главы республики, ректор Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) Алан Огоев.

"Строительство объекта предполагает концентрацию активной молодежи как внутри республики, так и в округе. Кроме того, предполагается участие иностранных студентов, которые будут приезжать в регион. Это привлечет огромное количество талантливой молодежи, а также позволит нам создать некий образовательный хаб, в котором примут участие наиболее мотивированные студенты", - сказал Огоев.

Создание студгородка планируется в 2023 году.

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