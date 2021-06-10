В Северной Осетии планируется создать студенческий городок

Эксперт: участниками вакцинных туров в РФ могут стать десятки тысяч человек до конца года

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев ранее сообщил, что стоимость вакцинных туров может составлять $1,5-2,5 тыс. без стоимости авиаперелета с учетом длительности тура в 21 день

Читать полностью