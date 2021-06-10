Проценко заявил об усложнившемся лечении COVID-19 из-за мутаций вируса

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Врачам стало сложнее лечить пациентов с коронавирусом, так как некоторые из них не реагируют на выработанные в пандемию методы терапии. Об этом сообщил в четверг главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью радиостанции " Эхо Москвы ".

"[Лечение] тяжелее стало, потому что появились пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые не отвечают на выработанные за это время [период пандемии в России] методы терапии", - сказал Проценко.

Он отметил, что это может быть связано с тем, что вирус мутировал. "Есть ощущение, что меняется вирус, в последнее время мы периодически видим неуспехи терапии, что заставляет задуматься о том, что вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал", - пояснил он.

Главврач больницы в Коммунарке также сообщил, что в медучреждении свободны около 20% коечного фонда.