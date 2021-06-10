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Пандемия COVID-19

Проценко заявил об усложнившемся лечении COVID-19 из-за мутаций вируса

Некоторые из пациентов с коронавирусом не реагируют на выработанные во время пандемии методы терапии, отметил главный врач больницы в Коммунарке
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко Валерий Шарифулин/ТАСС
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Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Врачам стало сложнее лечить пациентов с коронавирусом, так как некоторые из них не реагируют на выработанные в пандемию методы терапии. Об этом сообщил в четверг главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

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"[Лечение] тяжелее стало, потому что появились пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые не отвечают на выработанные за это время [период пандемии в России] методы терапии", - сказал Проценко.

Он отметил, что это может быть связано с тем, что вирус мутировал. "Есть ощущение, что меняется вирус, в последнее время мы периодически видим неуспехи терапии, что заставляет задуматься о том, что вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал", - пояснил он.

Главврач больницы в Коммунарке также сообщил, что в медучреждении свободны около 20% коечного фонда.

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