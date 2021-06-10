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Мурашко отметил успехи Белгородской области и Чечни в вакцинации от COVID-19

По словам министра здравоохранения РФ, в этих регионах в последние недели наблюдается большой прогресс по вакцинации населения и стабилизации эпидобстановки

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции идет хорошими темпами в отдельных регионах РФ, в частности, в Белгородской области и Чечне, заявил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Вакцинация идет, вакцин достаточно. Есть регионы, где просто великолепно развивается ситуация, скажем, Белгородская область, Чеченская Республика - последние недели просто прогресс великолепный по вакцинации населения и стабилизации ситуации. Есть регионы, которые, к сожалению, медленнее двигаются", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-1".

Мурашко отметил, что ситуация с пандемией коронавируса в России развивается неравномерно, и хуже всего она в тех регионах, где массово не соблюдаются профилактические меры.

"Неравномерно развивается ситуация по регионам. Те регионы, где население соблюдает правила и идет на вакцинацию, там ситуация спокойная. Те регионы, в том числе с высокой плотностью населения, [где] население начинает пренебрегать рекомендуемыми мерами, в первую очередь по профилактике заболевания, там мы видим, что ситуация становится напряженной", - сказал министр.

Он добавил, что сейчас перед населением страны стоит общая задача - создать коллективный иммунитет против коронавируса. "Мы находимся фактически в борьбе, это необходимо понять каждому и присоединиться к этой борьбе", - заключил он.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли введение каких-то дополнительных ограничительных мер, Мурашко отметил, что "не нужно проверять на прочность ни систему [здравоохранения], ни собственное здоровье, нужно выполнить те рекомендации, которые предписаны врачом".

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 167 949 случаев заражения, выздоровели 4 771 995 человек, умерли 125 278. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
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