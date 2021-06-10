Мурашко рекомендовал россиянам вакцинироваться от коронавируса за пару дней до отпуска

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал россиянам прививаться от коронавируса хотя бы за несколько дней до отпуска, а не делать это в день отъезда.

"Конечно же, не стоит вакцинироваться в день вылета, ну, хотя бы день-два-три в запасе перед вылетом или выездом нужно иметь. Даже первые аппликации, они у многих людей уже формируют иммунный ответ и уже снижают риски", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-1".

Министр подчеркнул необходимость вакцинации перед поездкой на отдых. "Вы проведете безопасно свой отпуск и, вернувшись с него отдохнувшим, не столкнетесь с заболеванием, и не перечеркнете, не пустите насмарку все то, что вам дали каникулярные и отпускные дни", - отметил он.

При сборах в отпуск Мурашко посоветовал россиянам обязательно брать с собой маски, антисептики и препараты, требующие постоянного приема при хронических заболеваниях. "Маска - это сегодня уже устоявшийся предмет личной гигиены. Второе - это конечно же, антисептик. Если у вас есть хронические заболевания - артериальная гипертония или ряд других заболеваний, которые требуют постоянного приема [лекарств], - не забудьте с собой взять эти препараты", - сказал он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 167 949 случаев заражения, выздоровели 4 771 995 человек, умерли 125 278. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.