Эксперт: участниками вакцинных туров в РФ могут стать десятки тысяч человек до конца года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Число участников вакцинных туров в РФ после их запуска может составить несколько десятков тысяч человек. Такое мнение высказал ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко в кулуарах финала конкурса "Мастера гостеприимства" в Нижнем Новгороде.

"По самым скромным оценкам, мы можем общий объем этого потока оценивать уже где-то в несколько десятков тысяч человек [до конца года]", - сказал Осауленко, добавив, что уже были обращения по вакцинным турам от иностранных граждан в РСТ, посольства и консульства РФ.

По словам Осауленко, в РСТ предполагают, что вакцинные туры будут организованы не только в Москву или Санкт-Петербург, но и в другие города России. "На сегодняшний день мы имеем достаточно широкую сеть пунктов вакцинации. Поэтому мы можем говорить, что не всем будет обязательно ехать в Москву или Санкт-Петербург. Допустим, жителям дальневосточных стран или Юго-Восточной Азии подойдет и Владивосток, и Хабаровск, и Южно-Сахалинск", - добавил собеседник, уточнив, что окончательное решение будет принимать Минздрав РФ.

Осауленко пояснил, что в настоящее время идет дискуссия о формате проведение вакцинных туров - будут ли они длиться 21 день или включать две поездки по четыре дня каждая. "Если брать экономику, то конечно, два раза по четыре дня [лучше], потому что все-таки под это можно создать [туристский] продукт, который будет в финансовом плане достаточно простым. Тур на 21 день - это очень дорого плюс у всех есть свои дела. А тур с двумя поездками по четыре дня - это фактически тур выходного дня, например, жители <...> Японии могут прилететь в четверг, а в понедельник вернуться на родину", - отметил он.

При этом последний вариант потребует решение вопросов с визами для туристов. В РСТ предлагают, чтобы приглашение туристам на получение визы для вакцинного тура шло через туристические компании, после чего будут формироваться списки участников, а организованную группу туристов будут доставлять в медучреждения на автобусах, сообщил Осауленко в ходе дискуссии, организованной в рамках финала конкурса "Мастера гостеприимства". Ранее президент РСТ Андрей Игнатьев сообщил, что стоимость вакцинных туров может составлять $1,5-2,5 тыс. без стоимости авиаперелета с учетом длительности тура в 21 день. Они могут быть востребованы жителями стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Президент РФ Владимир Путин, выступая 4 июня на пленарном заседании ПМЭФ, поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев.