{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В воронежских организациях введут премии за вакцинацию от COVID-19 более 50% коллектива

Данную меру планируют внедрить в бюджетных структурах региона

ВОРОНЕЖ, 10 июня. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предложил ввести в бюджетных структурах региона премии за вакцинацию против COVID-19 более 50% сотрудников. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

На эту тему
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". Что известно о российских вакцинах
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

"Я все-таки предлагаю принять эту меру, которую изучали как возможную - поощрение работников всего коллектива, если в этом коллективе привилось более 50% численности. Премию получают все, если привилось более 50%", - цитирует пресс-служба Гусева.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона, если премирование сотрудников бюджетных организаций поможет увеличить число вакцинированных, то опыт распространят и на другие коллективы.

Ранее в Семилукском районе Воронежской области среди вакцинировавшихся от коронавируса планировали разыграть легковой автомобиль, розыгрыш состоится 1 сентября.

В Воронежской области хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса привито свыше 315 тыс. человек, 256,3 тыс. человек полностью прошли курс вакцинации. С начала пандемии коронавируса в регионе выявлено 86 380 случаев заражения коронавирусом, из них 81 772 человека выздоровели, 3 588 пациентов умерли.

С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года - обязательный масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, в торговых центрах, других местах массового собрания людей.

Теги
РоссияВоронежская областьГусев, Александр ВикторовичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Более 300 студентов займутся разработкой проектов для развития районов Липецкой области
Свои проекты учащиеся будут защищать перед администрациями районов и местными депутатами в конце года
Читать полностью