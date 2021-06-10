В воронежских организациях введут премии за вакцинацию от COVID-19 более 50% коллектива

ВОРОНЕЖ, 10 июня. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предложил ввести в бюджетных структурах региона премии за вакцинацию против COVID-19 более 50% сотрудников. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Я все-таки предлагаю принять эту меру, которую изучали как возможную - поощрение работников всего коллектива, если в этом коллективе привилось более 50% численности. Премию получают все, если привилось более 50%", - цитирует пресс-служба Гусева.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона, если премирование сотрудников бюджетных организаций поможет увеличить число вакцинированных, то опыт распространят и на другие коллективы.

Ранее в Семилукском районе Воронежской области среди вакцинировавшихся от коронавируса планировали разыграть легковой автомобиль, розыгрыш состоится 1 сентября.

В Воронежской области хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса привито свыше 315 тыс. человек, 256,3 тыс. человек полностью прошли курс вакцинации. С начала пандемии коронавируса в регионе выявлено 86 380 случаев заражения коронавирусом, из них 81 772 человека выздоровели, 3 588 пациентов умерли.

С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года - обязательный масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, в торговых центрах, других местах массового собрания людей.