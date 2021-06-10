Мишустин соболезнует в связи со смертью Ларисы Шойгу

Председатель правительства назвал Ларису Шойгу "ярким политиком, талантливым и сердечным человеком". "Высочайший профессионализм, управленческий опыт и знания Ларисы Шойгу были востребованы на самых разных, но неизменно ответственных направлениях работы: долгие годы она оказывала людям медицинскую помощь, затем трудилась в Министерстве здравоохранения Республики Тыва, Центральной поликлинике МЧС", - отметил глава кабинета министров. По мнению Мишустина, Лариса Шойгу, "став депутатом Госдумы, многое делала для того, чтобы жизнь миллионов граждан стала лучше".

"Все, кто знал Ларису Кужугетовну, ценили ее, уважали за целеустремленность и по-настоящему творческий подход к решению самых сложных задач, искренность и доброжелательное отношение", - уверен премьер-министр. В соболезновании он написал, что "потеря такого незаурядного человека, полного сил и энергии, - большое горе для родных, близких, друзей и коллег".

Лариса Шойгу умерла на 69-м году жизни, сообщил ранее в четверг на своей странице в Facebook глава думских единороссов Сергей Неверов, выразив соболезнования ее родным и близким. Как сказал источник из близкого окружения Шойгу, она ушла из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Лариса Шойгу приходится старшей сестрой министру обороны РФ Сергею Шойгу.