Два самолета МЧС РФ вылетели в Каир за россиянами, покинувшими сектор Газа

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Два спецборта МЧС России вылетели из подмосковного Жуковского в Каир, где заберут граждан РФ, решивших покинуть сектор Газа из-за вооруженного конфликта Палестины и Израиля. Об этом ТАСС сообщили в аэропорту вылета.

"Самолеты Ан-148 и Ил-76 МЧС России вылетели из Жуковского в Каир. Там они заберут почти сто россиян, покинувших сектор Газа", - сказал собеседник агентства.

Это уже вторая эвакуация из сектора Газа граждан РФ и стран СНГ, осуществляемая после того, как 20 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующее распоряжение.

26 мая из прибрежного анклава через Египет было эвакуировано 64 гражданина России. Те, кто пожелал покинуть Газу, перешли, как и сегодня, границу через погранпереход "Рафах", где их ожидали российские дипломаты. На автобусах их доставили в Каир, откуда в Москву их забрал борт МЧС.

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ракетными ударами. Конфликт последовал за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда о выселении арабов из домов в квартале Шейх-Джаррах. Радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские ВВС подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. С израильской стороны погибли 13 человек, в секторе Газа - 256 человек, включая детей и женщин.