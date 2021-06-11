СМИ: задержанное в России японское судно вернулось на родину после уплаты штрафа

ТОКИО, 11 июня. /ТАСС/. Японская рыболовецкая шхуна "Эйхомару-172", экипаж которой уплатил штраф после задержания российскими пограничниками в водах рядом с Сахалином, вернулась на родину. Об этом в пятницу сообщил телеканал NHK.

По его данным, судно находится в порту города Вакканай на севере Японии. Все 14 членов его экипажа не испытывают проблем со здоровьем, они смогут сойти на берег после завершения карантина.

28 мая в экономической зоне РФ рядом с Сахалином пограничники задержали японскую рыболовецкую шхуну, которая пыталась скрыться, опасно маневрируя и создавая угрозу столкновения с пограничным сторожевым кораблем. В дальнейшем при ее осмотре на борту были обнаружены живые крабы, крабовая продукция и промысловое оборудование. Судно было задержано и доставлено в сахалинский порт Корсаков для проведения разбирательства. Правительство Японии заявило, что протестует против задержания судна и требует его освобождения.

Управление ФСБ РФ по Сахалинской области 10 июня проинформировало, что административный арест с японского судна был снят после уплаты штрафа в размере 6 млн рублей.