МВД и Минтранс могут через месяц согласовать позиции по электросамокатам и гироскутерам

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. МВД РФ и Минтранс РФ уже через месяц могут согласовать в окончательной редакции проект постановления правительства, регулирующий правила использования средств индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты и гироскутеры. Об этом ТАСС сообщил начальник Научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

"О сроках говорить рано, проект готов. Работы над ним уже завершаются, я думаю, может быть, через месяц мы уже окончательно согласуем позиции между Минтрансом и МВД, наверное [проект постановления] снова пойдет в правительство", - сказал он.

Митрошин также подчеркнул, что данный проект постановления был разработан еще два года назад. "Но регуляторная гильотина затормозила весь процесс, потому что сейчас нельзя внести поправки в ПДД без их переиздания целиком. То есть любую запятую даже [чтобы] исправить, надо целиком переиздавать ПДД", - отметил Митрошин.