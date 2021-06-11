Самый северный город РФ и пять сел Чукотки на 100% выполнили план по вакцинации от COVID

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции на Чукотке полностью выполнена в городе Певеке [самый северный город РФ] и в пяти селах. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе правительства автономного округа.

"Коллективный иммунитет полностью сформирован в самом северном городе России Певеке, селах Ванкарем, Уэлькаль, Сиреники, Ваеги и Чуванское, то есть в этих населенных пунктах вакцинированы 100% планируемого населения", - рассказали ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, в селе Нутэпэльмен к настоящему времени вакцинировались 95% планового числа жителей.

По данным окружных властей, на Чукотке первый компонент вакцин получили 59% планируемого числа жителей, завершили вакцинацию 11 085 человек - 49% взрослого населения. На Чукотке доступны три отечественные вакцины от COVID-19: "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак". Вакцина есть в наличии во всех населенных пунктах, а в столице региона Анадыре, помимо поликлиники, действует пункт вакцинации на базе МФЦ.

За весь период пандемии в Чукотском автономном округе зарегистрировано 776 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 759 человек выздоровели, девять умерли.