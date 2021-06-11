В Иркутской области начнут работу оперативные группы по борьбе с браконьерами

ИРКУТСК, 11 июня. /ТАСС/. Министерство лесного комплекса Иркутской области создает оперативные антибраконьерские группы, которые будут специализироваться на выявлении фактов незаконной охоты. К работе они приступят в августе, сообщил в пятницу ТАСС представитель ведомства.

"С 1 августа 2021 года в составе Министерства лесного комплекса Иркутской области в отделе по государственному охотничьему надзору и контролю появятся оперативные группы. <…> Оперативные антибраконьерские группы выявляют порядка 60-70% правонарушений в области охоты от общего количества правонарушений, что свидетельствует о высокой эффективности данной формы борьбы с правонарушениями в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов", - сказал собеседник агентства, сославшись на положительный опыт Приморского края по созданию таких групп.

Оперативные группы, в каждую из которых войдут по четыре специалиста министерства, будут проводить рейды по всему региону, составлять протоколы об административных нарушениях, передавать в правоохранительные органы материалы о фактах незаконной охоты. Сотрудников обеспечат автомобильным и водным транспортом, квадроциклами, снегоходами, спутниковой связью. Сколько таких групп создается, в министерстве не уточнили.

Появление оперативных антибраконьерских групп позволит снизить нагрузку на охотинспекторов, которые сейчас не успевают в полном объеме выполнять свою работу: выдавать охотничьи билеты, разрешения на охоту, проводить учет зверей и птиц, а также рейды для выявления нарушений в сфере охоты.

В 2020 году сотрудники территориальных управлений регионального министерства лесного комплекса возбудили 2 318 дел об административных правонарушениях в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов. В следственные органы направлено 50 заявлений о фактах браконьерства, по трем сообщениям возбуждены уголовные дела. С начала 2021 года сотрудники министерства выявили 13 фактов незаконной охоты в лесах региона, по четырем из них возбуждены уголовные дела.