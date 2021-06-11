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Оператора в порту Советской Гавани обязали оборудовать терминал очистными сооружениями

Это необходимо для защиты бухты

ХАБАРОВСК, 11 июня. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае обязал оператора морского терминала в порту Советской Гавани оборудовать территорию очистными сооружениями для защиты бухты. Об этом сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Прокуроры провели проверку исполнения законодательства при погрузочно-разгрузочной деятельности в морских портах.

"Транспортный прокурор в защиту неопределенного круга лиц обратился в суд с исковым заявлением о возложении на стивидорную компанию обязанности оборудовать территорию порта морского терминала ООО "Терминал Совгавань" системой канализации и очистными сооружениями, необходимыми для сбора и приема производственно-дождевых стоков в порту. Решением Советско-Гаванского городского суда Хабаровского края исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении.

Было установлено, что оператор переваливает уголь и лесоматериалы в морском порту Советская Гавань, используя причальные сооружения и земельные участки, на которых размещены складские площади для хранения грузов. Территория при этом не оборудована сооружениями для защиты воды от загрязнения. Производственно-дождевые стоки с причала и территории склада сбрасываются напрямую в бухту Эгге.

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Хабаровский край
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