Эвакуированные из сектора Газа 112 граждан РФ и СНГ вылетели спецбортами МЧС из Каира

КАИР, 11 июня. /ТАСС/. Сто двенадцать граждан РФ и стран СНГ, в том числе 84 россиянина, эвакуированные из сектора Газа через Египет, вылетели спецбортами МЧС России из Каира в ночь на пятницу. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Самолеты Ил-76 и Ан-148 вылетели друг за другом примерно в 03:40 по местному времени (04:40 мск). Спецборты прибыли в египетскую столицу в четверг около 23:10 (00:10 пятницы мск). Отсюда они забрали граждан России, Украины и Казахстана, доставленных в Каир пятью автобусами из Газы. Планируется, что примерно через четыре часа спецборты совершат посадку в московском аэропорту Домодедово.