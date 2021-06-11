Спутниковый мониторинг не подтвердил течь дамбы в Северо-Крымском канале

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Данные спутникового мониторинга свидетельствуют, что существенного поступления воды через дамбу, перекрывающую Северо-Крымский канал со стороны Украины, нет, однако обнаружен сток воды в один из черноморских заливов, сообщил ТАСС заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный.

В воскресенье в украинских СМИ появились сообщения о том, что из дамбы на 91-м километре Северо-Крымского канала, которую построили в 2014 году для ограничения подачи воды в Крым, начала просачиваться вода.

"Наблюдения последних дней показали, что вода есть только в промежутке между дамбами - первой, капитальной, предусмотренной проектом канала, и второй, которая как раз и была насыпана в 2015 году. После второй дамбы воды не наблюдаем совершенно - если она там есть, то очень, очень незначительное количество", - сказал Станичный.

Он пояснил, что технологии спутникового мониторинга сейчас развиты настолько, что позволяют получать не только фотоизображение. Специалисты могут получить множество данных о структуре местности или, например, о температуре воды и высоте волн в заданном районе.

"Зато хорошо виден сток от второй дамбы в сторону Черного моря, Перекопского залива. Не могу сказать, когда он появился - раньше мы не занимались мониторингом этого объекта", - добавил собеседник.

Практически сразу после воссоединения Крыма с Россией возникла проблема водоснабжения полуострова, так как Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, который соединял главное русло Днепра с полуостровом и обеспечивал до 90% потребностей автономии. Запасы воды в Крыму пополняли из водохранилищ естественного стока и подземных источников. В минувшем году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. В Симферополе, Ялте и Алуште были введены графики подачи воды.