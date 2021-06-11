В детские сады и школы Новосибирска поступили сообщения о минировании

НОВОСИБИРСК, 11 июня. /ТАСС/. Сообщения о минировании поступили в школы и детские сады Новосибирска. Специалисты обследуют здания на предмет наличия взрывных устройств, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Новосибирской области.

"Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) прокомментировал ситуацию по фактам сообщений о минировании зданий детских садов и школ города Новосибирска, поступивших 11 июня 2021 года. В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений реализуются регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что правоохранители устанавливают личности отправителей сообщений.