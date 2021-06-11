В бурятском селе Бичура укрепили дамбу

ТАСС, 11 июня. Рабочие "Регионавтодора" укрепили дамбу для предотвращения ее размыва и наводнения в селе Бичура в Бурятии, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"В районе объявлен режим функционирования "повышенная готовность". Проведены работы по предотвращению размыва дамбы", - говорится в сообщении.

9 июня на территории Бичурского района после обильных осадков произошел подъем уровня воды в реке Бичура, оказались подтоплены придомовые территории жилых домов в административном центре - селе Бичура. На месте работает зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников. По его словам, из резервного фонда республики будут выделены денежные средства. "Сейчас мы вместе с администрацией Бичурского района определили, какие работы нужно еще провести", - сказал он.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в этом году паводковые воды подтопили 10 населенных пунктов в четырех районах, власти региона готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям в связи с подтоплениями. Больше всего пострадали села Бичура и Энхэ-Тала, где вода зашла в подворья и дома. "Оперативно были приняты все необходимые меры, сейчас устраняются последствия, обязательно будет оказана помощь всем пострадавшим", - сказал Цыденов.

По его словам, на территории Бурятии, которая расположена в водосборном бассейне Байкала, после засушливого наступил полноводный период. "Природный многолетний цикл. <...> Прошу всех глав районов, глав поселений, там, где есть риски подтопления, проанализировать ситуацию на местах по опыту предыдущих полноводных периодов, оценить где и когда, как правило, происходят подобные ЧС. Необходимо выявить слабые места и принимать превентивные меры. Необходимо проверить готовность сил и средств, которые применяются при устранении последствий наводнений", - отметил глава Бурятии.

В настоящее время в нескольких районах республики идет подготовка к строительству защитных сооружений от паводков и наводнений. "В городе Кяхта планируется строительство берегоукреплений на реке Кяхтинка, которая протекает вдоль границы с Монголией, - сообщила ТАСС помощник зампреда правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгения Луковникова Елена Власова. - Кроме того, строительство защитных сооружений от паводков и наводнений планируется в Джидинском районе, там сильное наводнение было в 2019 году". Также паводки начались в пригороде Улан-Удэ, где протекают реки Уда и главная артерий Байкала - Селенга, в городе действует режим повышенной готовности.