Токио расследует инцидент с задержанием японской шхуны российскими пограничниками

ТОКИО, 11 июня. /ТАСС/. Правительство Японии намерено в деталях расследовать инцидент с рыболовецкой шхуной "Эйхомару-172", которая в пятницу вернулась на родину после того, как была задержана российскими пограничниками и уплатила штраф за незаконный промысел в экономической зоне РФ. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

"В момент задержания, - сказал он, - это судно вело промысел в пределах японской эксклюзивной экономической зоны. В связи с этим наше правительство заявляло протесты российской стороне. Японские заинтересованные ведомства намерены теперь выяснить детали случившегося". В то же время генсек кабинета выразил удовлетворение в связи с благополучным завершением инцидента.

Шхуна "Эйхомару-172" сейчас находится в порту Вакканай на крайнем северо-западе японского острова Хоккайдо, все 14 членов ее команды здоровы, благополучно прошли ПЦР-тесты на коронавирус. Капитан судна Сэйити Кадзэнаси после возвращения заявил в порту журналистам, что приложит силы к недопущению впредь подобных инцидентов. "Нужно более четко обозначать границы экономических зон", - сказал он.

10 июня управление ФСБ РФ по Сахалинской области проинформировало, что административный арест с японского судна был снят после уплаты штрафа в размере 6 млн рублей.

28 мая в экономической зоне РФ рядом с Сахалином пограничники задержали эту шхуну, которая, как утверждалось, пыталась скрыться, опасно маневрируя и создавая угрозу столкновения со сторожевым кораблем. В дальнейшем при ее осмотре на борту были обнаружены живые крабы, крабовая продукция и промысловое оборудование. Судно было задержано и доставлено в сахалинский порт Корсаков для проведения разбирательства. В свою очередь правительство Японии неоднократно заявляло, что протестует против задержания судна и требует его освобождения.