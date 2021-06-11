"Известия": автошколы к концу года переведут на новые программы обучения

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Новые программы обучения у автошкол появятся к концу 2021 года. Разработать изменения вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Минпросвещения, МВД и Минтрансу до 1 сентября, сообщают в пятницу "Известия" со ссылкой на протокол правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Как пояснила изданию член комиссии, президент экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре, новые программы появятся к сентябрю, в крайнем случае - к ноябрю, автошколы смогут опробовать их до конца 2021 года.

"С появлением дорог высшей категории с их трафиком на первое место выходит умение минимизировать риски. Кроме того, на дорогах есть мотоциклы, скутеры, самокаты, которых раньше не было в таком количестве. В этой ситуации водителям нужны новые навыки, потому что ответственность за сбитого пешехода или водителя двухколесного транспорта всегда лежит на нем", - отметила Агре.

Кто конкретно выступит автором программ для автошкол, станет известно по результатам конкурса, который правительство объявит ближе к концу июня, уточнила эксперт. Контролировать исполнение новых программ будет Рособрнадзор: если окажется, что школа не справляется, у нее могут отозвать лицензию, сказала Агре "Известиям".