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В Туве объявили траур по депутату Госдумы Ларисе Шойгу

Указом постановляется в день траура приспустить государственные флаги и рекомендовать учреждениям культуры и телекомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи
Лариса Шойгу Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Лариса Шойгу
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Траур в связи со смертью депутата Госдумы от фракции "Единая Россия" Ларисы Шойгу объявлен на ее родине в Туве. Об этом сообщается в указе врио главы Тувы Владислава Ховалыга, размещенном в пятницу на официальном портале республики.

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Биография Ларисы Шойгу

"В связи с кончиной депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Ларисы Кужугетовны Шойгу <...> объявить 11 июня 2021 года днем траура в Республике Тыва", - говорится в документе.

Указом постановляется в день траура приспустить государственные флаги и рекомендовать учреждениям культуры и телекомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Лариса Шойгу умерла на 69-м году жизни, сообщил накануне на своей странице в Facebook глава думских единороссов Сергей Неверов, выразив соболезнования ее родным и близким. Как сообщил источник из близкого окружения Шойгу, она ушла из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Лариса Шойгу приходится старшей сестрой министру обороны РФ Сергею Шойгу.

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