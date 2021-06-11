Семьи с детьми смогут путешествовать по России на поезде по льготным тарифам

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российские семьи с детьми смогут приобретать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам, которые будут субсидироваться правительством. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба кабинета министров, уточняя, что на реализацию такой меры поддержки в 2021 году потребуется более 1,3 млрд рублей.

"Семьи с детьми, путешествующие по России, смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам. Разницу между обычной ценой и ценой со скидкой перевозчикам возместит государство", - говорится в сообщении. Отмечается, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах субсидирования новой программы.

Льготные тарифы будут действовать для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий. Приобрести билеты со скидкой смогут семьи с детьми до 18 лет. Такой тариф будет рассчитываться по специальной формуле - как разница между ценой билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне.

Ограничений по маршрутам нет, билет можно будет купить в любом направлении, уточнили в кабмине. При этом программа распространяется как на самостоятельные путешествия, так и на организованные туры.

Решение направлено на поддержку и развитие внутреннего туризма. Работа ведется в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы".