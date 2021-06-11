Индия четвертые сутки подряд фиксирует менее 100 тыс. заражений коронавирусом

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июня. /ТАСС/. Власти Индии зарегистрировали за минувшие сутки 91 702 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 29 274 823. Как сообщило в пятницу индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи на своем сайте , число летальных исходов, связанных с инфекцией, возросло за сутки на 3 403 и составило 363 079.

Четвертые сутки подряд индийский Минздрав регистрирует менее 100 тыс. новых инфицированных: 10 июня ведомство сообщило о 94 052 новых случаях инфицирования коронавирусом, 9 июня - о 92 596, а 8 июня - о 86 498 заразившихся. До этого с 5 апреля суточное число новых случаев заражения превышало 100 тыс., а с 15 апреля - 200 тыс. человек. В мае этот показатель пять раз превышал 400 тыс., антирекорд был отмечен 7 мая и составлял 414 188.

За минувшие 24 часа от COVID-19 выздоровели 134 580 пациентов, общее число излечившихся составило 27 790 073. Национальный коэффициент выздоровления пациентов увеличился до 94,93% от общего числа инфицированных. В начале недели, 7 июня, этот показатель был равен 93,94%, тогда как 29 мая он составлял 90,8%, а 3 мая - 81,77%.

Лечение на утро пятницы проходит 1 121 671 пациент, что на 46 281 меньше, чем сутками ранее. По данным Минздрава, за минувшие 24 часа от коронавирусной инфекции вакцинировалось 3 274 672 человека, общее число сделанных прививок в стране достигло 246 085 649.